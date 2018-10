21 anni per Chiesa, ma Federico non sgarra: allenamento e serata in famiglia

Tanti auguri Federico Chiesa. Oggi, infatti, il campioncino viola compie 21 anni. Proprio su di lui si concentra il Corriere Fiorentino. Non ci sarà, però, nessun festeggiamento particolare. Allenamento e, in serata, cena in famiglia. Mancano 48 ore alla trasferta di Torino e di sgarrare non gli passa neanche per la testa. Per fare un pizzico di baldoria ci sarà tempo domenica. Un comportamento esemplare. Frutto dell’educazione ricevuta da babbo Enrico. Lo segue passo per passo lasciandogli però la giusta autonomia. Insieme, in estate, hanno scelto di restare a Firenze e insieme ora stanno pensando ad un nuovo prolungamento. Se ne parlerà nei prossimi giorni, senza fretta, con la consapevolezza di essere nel posto giusto per continuare a scalare il pianeta calcio.