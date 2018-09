Veretout regista, un leone in gabbia? L’esordio stagionale e i dubbi sulla posizione del francese

A Jordan Veretout il ruolo di regista piace, come lui stesso dichiarato ieri sera nella zona mista del San Paolo (LEGGI QUI), ma la prestazione fornita dal francese nella nuova posizione è sicuramente da registrare. Dalla sconfitta di Napoli la Fiorentina infatti si porta con sé la grande fatica fatta soprattutto in mezzo al campo, dove il pallone sembrava spesso scottare e la cerniera in mediana ha fatto meglio in fase di interdizione che in quella propositiva. L’avversario certo, non era dei più semplici per testare il francese in un ruolo così delicato, e Veretout si è trovato a giocare la prima gara ufficiale da oltre quattro mesi: attenuanti, ovvio, ma anche domande lecite.

Nelle prime due di campionato Edimilson Fernandes è sembrato a proprio agio da frangiflutti, ma le caratteristiche dello svizzero sono più prudenti rispetto alla verve dell’ex Saint-Etienne, il quale da vertice basso deve limitare e spesso rinunciare alle scorribande della scorsa stagione, dove si è rivelato al grande pubblico italiano. Da lì è difficile spingersi troppo in avanti e presentarsi con regolarità nell’area avversaria (10 gol tra campionato e Coppa Italia), e Jordan alla lunga può risultare un leone in gabbia. Mercoledì con la Sampdoria capiremo se Pioli vorrà insistere con questa soluzione, provata a lungo in estate, o se gli impegni ravvicinati imporranno un moderato turnover.

Per il ruolo di regista adesso la Fiorentina si ritrova con tre giocatori per un posto soltanto: Veretout appunto, Edimilson Fernandes e Norgaard. A Marassi ci saranno novità, e chissà che non si possa tornare all’antico e vederlo schierato da mezz’ala, con uno tra Benassi e Gerson a rifiatare in panchina. Il campionato è appena iniziato e la sconfitta contro il Napoli ha leggermente scalfito le certezze di una Fiorentina finora bella e vincente. Non quelle di Pioli, e nemmeno quelle di Veretout, i quali vanno a braccetto per la nuova veste del centrocampista imballato sì, ma potenzialmente decisivo.