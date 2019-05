Valcareggi: “Ora la salvezza, poi via tutti. DDV? Può solo dire che venderà la Fiorentina”

Il procuratore Furio Valcareggi ha parlato così oggi a Lady Radio:

Camminando per Firenze ci sono tante persone tristi ed hanno ben presente la difficile situazione. Distribuiscono le colpe equamente tra le varie componenti. Al Franchi sarà una sfida difficile, ma tra le due squadre vorrei essere comunque nei panni di quella viola perché ha 2 risultati a disposizione per salvarsi, 3 se l’Empoli perdesse. La Fiorentina vincerà, mi dispiace per Prandelli che forse non rimarrà sulla panchina dei grifoni nemmeno in caso di permanenza in A. Alla fine del campionato manderei via tutti, giocatori e allenatore, perché hanno fallito, visto che a metà campionato la Fiorentina era a pochi punti dalla Champions. Pioli e Montella hanno certamente delle colpe. Montella è arrivato qui disinteressato perché era concentrato sul futuro, visto che lui, ma anche noi, avevamo dato la squadra per salva. Nessuno pensava che la squadra avrebbe toccato così il fondo. Diego Della Valle? Cosa può dire un minuto dopo la fine del campionato, soltanto che venderanno la Fiorentina.