Tosto: “Fiorentina e Genoa sono in grandissima difficoltà, mentre l’Empoli…”

Vittorio Tosto ha detto la sua al Pentasport di Radio Bruno Toscana in vista dell’ultima domenica di campionato, fondamentale per la Fiorentina e non solo:

Viola e Genoa condividono lo stesso momento di difficoltà e stanno vivendo un periodo caratterizzato da polemiche tra tifoserie e proprietà, mentre ad Empoli la situazione è completamente differente. Se gli azzurri finissero il primo tempo di Milano sullo 0-0 tutto può succedere. Unico appunto che posso fare a Corsi è l’aver allontanato Andreazzoli, anche considerando quello che il mister aveva fatto lo scorso anno in Serie B. Corvino via da Firenze? Questi discorsi rimandiamoli a lunedì mattina, di certo la Fiorentina arriva da una stagione profondamente deludente ed all’interno del club dovranno riflettere sui motivi.