Società in vendita, anche De Laurentiis valuta la cessione del Napoli

Un Napoli senza Aurelio De Laurentiis, come scrive Il Sole 24 Ore, potrebbe essere più vicino di quel che si pensi: il presidente ha rifiutato un’offerta da 400 milioni di euro per l’intero pacchetto azionario, la base d’asta parte da 700 milioni. E, anche se ufficialmente non è stato incaricato alcun advisor per vendere il club, molte banche sono interessate al dossier. ADL sente di aver rilanciato al meglio il Napoli e potrebbe decidere di concentrarsi solo sul Bari e perseguire un vecchio sogno, l’acquisizione di un club estero. In questo momento, oltre al noto caso della Fiorentina, anche le due squadre di Genova potrebbero cambiare proprietà a breve.