Simeone preferito a Muriel e Dabo esterno: le ultime di formazione

Stavolta gli “indizi” sono arrivati dall’allenamento a porte aperte della Fiorentina. Sempre che Montella non abbia bluffato… Ma nel corso della partitella – a cui non ha preso parte Mirallas – si è vista una formazione papabile titolare per la gara di domenica col Genoa, e non distante da quella schierata nell’ultima gara col Parma. Nello specifico: Simeone ancora titolare al fianco di Chiesa, con Muriel in panchina. Per il resto, disegnandola con un 3-5-2, davanti a Lafont una difesa con Milenkovic, il rientrante Pezzella e Vitor Hugo, a centrocampo Gerson confermato in cabina di regia con Benassi e Veretout mezzali. Sulle fasce Dabo a destra e Biraghi a sinistra. Se invece Mirallas recuperasse in extremis, potrebbe esserci il belga sull’esterno al posto di Dabo. INTANTO IL RICORSO SU MONTELLA E’ STATO ACCOLTO… PARZIALMENTE