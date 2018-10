Simeone corre e lotta: sul mercato vale 50 milioni ma gli manca il gol

Alla ricerca del gol. Giovanni Simeone sta lottando, correndo su ogni pallone ma non segna da troppo tempo ormai. L’argentino è a quota due in campionato, uno al Chievo e l’altro alla Sampdoria. Negli ultimi tempi ha anche conquistato la nazionale, segno che il suo spirito di sacrificio è apprezzato da chiunque. Con la maglia dell’Argentina ha pure trovato il gol. Cosa che gli manca a Firenze e che farà di tutto per riuscire a fare. Lo scrive Il Corriere dello Sport.