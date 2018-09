Simeone: “A Napoli per fare punti, ma non sarà facile. Lavoro dà frutti, devo continuare così”

A margine dell’amichevole contro la Colombia [LEGGI QUI], l’attaccante viola Giovanni Simeone ha parlato a Sky Sport: “Tutto quello che da due anni sto facendo nel calcio europeo inizia a dare i suoi frutti, ora devo solo continuare su questa strada. I miei genitori mi sostengono sempre, sono contenti per me e io sono felice per loro. Per arrivare a questo livello ho sacrificato tante cose. Napoli? Sarà una partita tosta, loro vorranno fare una grande gara e vincere, ma, anche se non sarà facile, noi andiamo a giocarcela per ottenere qualche punto”. E DUE BIG PUNTANO IL CHOLITO