“Stadi, stato d’emergenza: serve norma ad hoc Firenze? Inaccettabile prendere l’acqua nel 2020”

Marco Casamonti è un architetto fiorentino, è lui ad aver firmato il progetto di restauro dello stadio Dacia Arena di Udine. Casamonti ha concesso un’intervista a Il Corriere dello Sport, ve ne proponiamo un estratto in chiave viola:

Stadi? Servono norme speciali, come se fossimo in uno stato di emergenza. Tante persone frequentano i nostri impianti che sono vecchi, obsoleti e superati. In molti stadi ci sono le piste di atletica che rovinano la visuale. Poi c’è il caso di Firenze: è inaccettabile che nel 2020 i tifosi prendano l’acqua. Stadio nuovo? C’è una difficoltà a mettere in gara le grandi opere: sono passati dieci anni tra discussioni e processi burocratici e amministrativi. Ribadisco: ci vuole una norma ad hoc, siamo in uno stato di emergenza.