Sconcerti: “Pioli andava gestito meglio, situazione surreale”

Mario Sconcerti ha parlato al Pentasport del momento della Fiorentina:

“Non mi sarei mai aspettato una cosa così, magari qualcosa di simile, o una situazione difficile, ma non così. Se i Della Valle tengono Corvino, probabilmente sono d’accordo con il suo operato. Il calcio ora è l’attività principale degli impresari, e i Della Valle forse hanno sottovalutato questo. Autocritica? Se non l’hanno fatta, probabilmente credono di aver operato bene. E probabilmente l’hanno fatto, visto che sono arrivati in Champions League più volte. Pioli? La situazione era compromessa, dopo le dichiarazioni dell’allenatore contro la Lazio era chiaro come sarebbe finita. Probabilmente la società doveva chiamare il mister e trovare un accordo, in modo da uscirne tutti a braccetto.”