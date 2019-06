Sconcerti: “Ferito dal comportamento dei fiorentini, pochi presidenti come i Della Valle”

Rispondendo ai lettori di calciomercato.com, il giornalista ed ex dirigente viola Mario Sconcerti ha commentato l’arrivo di Rocco Commisso alla Fiorentina:

Gli auguro un grande bene, gli do il benvenuto in Italia. E dico che l’entusiasmo che ha generato è sempre rispettabile. Ma lasciamelo dire: il comportamento dei fiorentini mi ha fatto male, mi ha ferito, mi ha lasciato una grande amarezza. La trovo una grande occasione persa, sia dai Della Valle che della gente di Firenze. Sono molto amareggiato. Poteva finire in maniera diversa. Presidenti come i Della Valle ne avremo pochi. Firenze non ha ancora capito il calcio di oggi, guarda ancora al passato, quando c’erano i mecenati. Ma non è più così.