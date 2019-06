Romei (Settignanese): “Commisso blindi Chiesa. Il fratello? Ha dei numeri”

Il direttore generale della Settignanese, Maurizio Romei, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno dopo l’exploit in Nazionale di Federico Chiesa, cresciuto sotto la sua ala:

Ha uno strappo fortissimo, è stata la miccia che ha acceso la partita. Il pareggio ha sciolto gli altri giocatori, erano contratti. Una cosa impressionante: va in pressing da solo, gli altri rimangono a guardare. A volte lo dico a Enrico: lavora sul fargli mantenere il controllo, rischia troppi falli d’irruenza. Il carattere ce l’ha sempre avuto. Spero anche in Lorenzo, ha dei numeri come Federico. Gioca esterno, è mancino. Ha dei numeri, salta l’uomo, tatticamente è intelligente. Sarebbe meraviglioso vederlo arrivare. Futuro? Enrico non si sbottona. Se Commisso vuol dare un segnale, deve tenerlo. Credo debba rimanere un altro anno alla Fiorentina