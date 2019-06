Reginaldo promuove Commisso: “Ha buone intenzioni, lo dimostra il voler tenere Chiesa”

Ricordate Reginaldo? L’ex attaccante fra le altre della Fiorentina ha parlato con i colleghi di TMW del nuovo corso della Fiorentina dopo l’avvento americano:

Quando sono arrivati i Della Valle la situazione era difficile, ma da subito hanno dato il giusto peso alla squadra, che vuole stare in alto per il valore di Firenze. Quando ero in viola ricordo che abbiamo raggiunto l’Europa League pur partendo con una penalizzazione, altrimenti saremmo arrivati fra le primissime. Mi auguro che Commisso possa dare la stessa impronta alla squadra, riservandole le massime attenzioni. Tutta la mia esperienza a Firenze è stata indimenticabile, in particolare ricordo una vittoria 5-2 all’ultima giornata con la Sampdoria in cui ho realizzato una doppietta. Commisso? Ha grande passione, i Cosmos in America hanno un nome importante, spero che le sue intenzioni siano le migliori. Ha detto che vuole trattenere Chiesa e questo lo conferma, è giusto: spero che in questo calcio possa diventare una bandiera come Totti o De Rossi.

