Pres. calcio storico: “Nardella sta parlando con Commisso per farlo Magnifico Messere”

Rocco Commisso come Magnifico Messere alla finale del calcio storico il 24 giugno? Non è una certezza, ma è più di una suggestione, almeno stando alle dichiarazioni di Michele Pierguidi a Lady Radio. “Sembra che Commisso sia in città dal 23 giugno, so che ci sta parlando il sindaco Nardella”, ha spiegato il presidente del calcio storico. Quanto alle due semifinali, la scelta cadrà su “persone che hanno dato qualcosa alla città e che rappresentano le istituzioni”.