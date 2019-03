Pioli ricorda Astori: “Non abbiamo superato il dolore. Ma io sento di essere un uomo migliore”

A pochi giorni dal primo anniversario della scomparsa di Davide Astori, Stefano Pioli lo ha ricordato a Sky Sport. Durante il weekend l’emittente tv trasmetterà uno speciale sul capitano: “L’Uomo della Domenica: un capitano per sempre” a cura di Giorgio Porrà. Intanto vi proponiamo alcuni frasi dette dall’allenatore viola:

Non è che io e ragazzi abbiamo ancora superato questo dolore perché tutto ruotava attorno a Davide. Però dopo quello che è successo io sono migliorato come uomo e come allenatore.