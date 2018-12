Pioli: “Abbiamo risposto con carattere, adesso attenti al Parma. Auguri ai tifosi”

Di seguito le parole del tecnico di Mister Pioli in vista della gara contro il Parma di mercoledì: “La squadra è stata tenace, gagliarda, abbiamo accettato i duelli con la convinzione di poterla vincere fino alla fine. L’avversario era forte e lo stadio importante, la nostra è stata una risposta di mentalità e di grande carattere. Dobbiamo convincerci dei nostri mezzi e concentrarci sulle prossime partite. Abbiamo cominciato bene questa settimana ma mancano ancora due partite prima di goderci qualche giorno di riposo”.

“Il Parma? Un avversario difficile che sa come affrontare le partite, soprattutto in trasferta. Quasi sempre lascia fare le partite agli avversari ma ha due giocatori pericolosi nelle ripartenze come Inglese e Gervinho. Ci vorrà molta lucidità tatticamente e precisione tecnicamente. Dopo il Genoa tireremo il primo bilancio di questa prima metà di campionato, le due partite che verranno possono dire molto del nostro cammino. Faccio tanti auguri di buone feste e di buon Natale ai tifosi che soffrono con noi e ci stanno vicini”. Fonte: Violachannel.