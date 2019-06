Pezzella, subito titolare in Coppa America: sfida a tinte viola

Prenderà il via stanotte la Coppa America con la partita inaugurale tra il Brasile padrone di casa e la Bolivia. Domani notte (a mezzanotte) sarà la volta dell’Argentina nel primo vero big match contro la Colombia. E tutto fa pensare che German Pezzella farà parte della formazione titolare e per lui sarà l’esordio in una competizione ufficiale con la maglia della nazionale maggiore. Le indicazioni degli ultimi giorni raccontano di un 4-4-2 con il capitano della Fiorentina al fianco di Otamendi, in attacco Aguero e Messi. Dall’altra parte probabile maglia da titolare per Muriel – in odore di addio – e per l’ex viola Cuadrado.

E ANCHE PEZZELLA FINISCE AL CENTRO DEI RUMORS