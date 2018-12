Pezzella: “Non abbiamo più scuse. Pioli? Metterlo in discussione è irrispettoso. E i tifosi…”

German Pezzella ha parlato oggi anche della situazione della Fiorentina in vista di Sassuolo:

Sulla squadra:

Paura mai, sicuramente vogliamo dare molto di più ma quando c’è una squadra giovane come la nostra può capitare un periodo così. Bisogna capire come migliorare e come uscirne già dalla prossima. Lo abbiamo detto da sabato: non dobbiamo parlare troppo e non ci sono scuse. Dobbiamo fare meglio e migliorare dove le cose non stanno andando bene. Pensiamo solo al Sassuolo, perché se cominciamo a pensare al periodo in generale non serve.

Su Simeone:

Sul calcio non gli posso consigliare troppo, ma lui è un centravanti che vuole segnare. Quando non si fa gol è dura per lui, mentre per me il gioco in difesa è più di squadra. Il mio lavoro e dei miei compagni è quello di non far segnare gli avversari. Questa è una squadra che ha qualità anche sugli esterni e serve anche il nostro sostegno. Io sono anche amico di Giovanni e assicuro che lui ce la mette tutta per migliorare. Da questa situazione si esce col lavoro e lui ha la capacità di uscirne con la testa e con la tecnica perché ce li ha.

Su Pioli: