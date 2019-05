Pandev, Criscito e Veloso: Prandelli punta tutto sui veterani per fare risultato a Firenze

Repubblica Genova sottolinea come Prandelli, domenica sera, punterà sui giocatori più esperti e legati all’ambiente. Da Pandev a Criscito, da Biraschi a Veloso i giocatori che hanno comunque costruito dei legami con il Genoa e con i genoani ci sono, senza contare chi ormai in città ci vive. Dovranno essere loro a trascinare i compagni, anche chi non ha mai lottato per la salvezza e non è abituato a partite del genere.