PAGELLE VN: Si salva solo la reazione. Male Milenkovic e Pjaca, finalmente Simeone

MILENKOVIC 4,5: Torna a fare il centrale ma non sembra così a suo agio e nei primi minuti sbaglia un paio di aperture semplici. Da un errore banale a metà primo tempo scaturisce anche l’ammonizione. Corresponsabile delle difficoltà del secondo tempo, rovina tutto con l’espulsione per proteste.

PEZZELLA 6,5: Buon primo tempo e grande intervento in scivolata in avvio di ripresa a bloccare Babacar al tiro. E’ però fuori posizione sull’azione del 2-0. Ma si riscatta con lo straordinario coast to coast finale con assist da trequartista per Mirallas.

