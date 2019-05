Onofri: “Prandelli non ha dato identità al Genoa, ora i tifosi ce l’hanno con lui”

La bandiera del Genoa Claudio Onofri a Radio Bruno:

Dopo la cessione di Piatek si sono visti tutti i limiti di questa squadra. Fiorentina e Genoa avevano obiettivi diversi a inizio anno, entrambe hanno finito per cambiare allenatore. Ci sono molte analogie tra le due realtà. Prandelli? E’ molto criticato a Genova, ha fatto pochi punti. Non ha dato un’identità precisa ma è comprensibile, è arrivato come terzo allenatore dell’anno. La situazione è complessa, particolarmente per il Genoa.