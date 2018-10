Nuovo stadio, Nardella: “ACF non ha motivo per non rispettare impegni presi”

Riguardo al nuovo stadio della Fiorentina, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato così a Italia 7: “Mi prendo gli impegni per ciò che mi riguarda. Mi ero impegnato a fare la variante urbanistica nell’area di Castello e l’ho fatta, mi ero impegnato a prevedere il progetto di spostamento del Mercato ortofrutticolo e ho fatto anche questo. Ora aspettiamo il progetto della Fiorentina. Credo che la società viola non abbia motivo di non rispettare gli impegni e di non portarci questo progetto che sarà poi lo step decisivo per cominciare i lavori successivamente”.

***Manca un vice Simeone: tre profili monitorati per gennaio