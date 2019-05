Nardella: “Nuovi investitori per la Fiorentina? Non mi stupirei. Stadio, tocca a Della Valle”

Ospite negli studi di Italia7, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato anche della Fiorentina e di Diego della Valle:

Stadio nuovo? I tifosi lo vogliono vedere perché, non mi sembra vero che non si possa realizzare. Della Valle? Non mi pento di essere andato a trovarli, fare il sindaco significa occuparsi della città e dei tifosi. Tocca alla proprietà fare un passo, noi abbiamo fatto tutto: io resto ottimista su questo stadio. Proprietà? L’ultima parola spetta a loro, da lunedì ci confronteremo. La lettera di Della Valle? Sono d’accordo sull’essere concentrati sulla salvezza. Posso solo dire che Firenze è una città che non ha problemi a trovare risorse economiche importanti. Non mi meraviglierei se si facessero avanti investitori.