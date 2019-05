Nardella: “Mettiamo da parte le polemiche per questa settimana, stiamo uniti con la squadra”

Dario Nardella ha parlato ai microfoni di Radio Bruno dopo la sconfitta contro il Parma:

“Nessuno avrebbe mai immaginato di trovarci in questa situazione. Mi sento di dire ai tifosi e alla città di mettere da parte le polemiche per questa settimana. Tutta Firenze deve tirare fuori l’energia che serve per salvare questa squadra, dobbiamo essere tutti allo stadio, dal primo proprietario all’ ultimo dei tifosi. Dobbiamo stare con la testa a Firenze per aiutare la Fiorentina ad uscire da questa situazione. Testa fredda e cuore caldo. Capisco la rabbia e la voglia di polemica, ma dobbiamo stare vicini a questa squadra.”