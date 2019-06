Nardella: “Commisso Magnifico Messere? Ci spero, lo aspettiamo per San Giovanni”

Ecco le parole di oggi del sindaco di Firenze Dario Nardella a proposito di Rocco Commisso, parole riportate dall’Ansa:

Quasi certamente, aspettiamo solo l’ok definitivo, Rocco Commisso potrebbe essere con noi a festeggiare la giornata del santo patrono di San Giovanni, sarebbe un gesto di grandissima attenzione e vicinanza, non solo ai tifosi ma a tutta la città. Ho sentito ieri Joe Barone, loro sono sempre molto attenti nell’aggiornarci in merito alle vicende legate al club. Ed apprezzo molto la volontà di Commisso di tornare a Firenze per San Giovanni, soprattutto se, come spero, accetterà la proposta di fare da Magnifico Messere nella finale del Calcio Storico.