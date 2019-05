Muriel: “Contento di quanto fatto con la Fiorentina. Ora voglio la Coppa America”

Appena atterrato in Colombia per rispondere alla preconvocazione dei Cafeteros verso la Coppa America, l’attaccante viola Luis Muriel ha parlato ai cronisti presenti: “Sono felice di essere nella lista preliminare e spero di entrare in quella definitiva. Ogni convocazione è come la prima, arrivo con tante aspettative. Sono contento di quello che ho fatto alla Fiorentina e spero che possa permettermi di conquistare un posto anche in nazionale”.