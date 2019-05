Montella raffredda il riscatto di Muriel. E quelle lodi del vice Russo, in panchina con il Genoa…

Sarà solamente un’estensione del pensiero di Vincenzo Montella, ma il protagonista in panchina, nella gara che vale un pezzo di storia della Fiorentina, sarà Daniele Russo. Contro il Genoa, il vice dell’Aeroplanino – con il quale collabora fin dagli esordi a Roma nel 2009 e già ‘secondo’ nel Montella 1.0 in viola – dirigerà la squadra dal campo, complice la squalifica della guida tecnica.

Punto focale della partita – con la paura nel cuore e più di uno sguardo a San Siro – sarà anche l’attacco, dove Luis Muriel sembra improntato a salutare la Fiorentina al termine della stagione. La pista che porta al riscatto del colombiano si è raffreddata con l’avvicendamento in panchina: tanto importante per Pioli, quanto sacrificabile per Montella. Che anche a Parma, dall’inizio gli ha preferito Simeone, scelta nefasta in termini di finalizzazione, optando per Muriel solamente a gara in corso e tardivamente, secondo alcuni.

Chi contro il Genoa? Potenzialmente tutti e due. «Lo vedo meglio come seconda punta, a ridosso di un altro attaccante, deve avere spazio per muoversi e tirare», aveva dichiarato Russo a Radio Bruno pochi giorni dopo l’arrivo a Firenze dell’attaccante del Siviglia, società in cui il duo attualmente alla guida lo aveva già allenato. «La Fiorentina ha fatto un grande acquisto – aveva spiegato – e in Spagna è cresciuto molto, noi lo abbiamo visto maturato ed è migliorato sia in zona gol che a livello di gioco di squadra, sa sacrificarsi», parole in controtendenza con ciò che filtra sulla fiducia riposta in lui in chiave riscato. «Muriel è nel pieno della maturità, può dare tanto alla Fiorentina ma è il classico sudamericano che ha bisogno di sentirsi stimato e coccolato», aveva concluso il vice viola. Forse proprio per questo, in campionato, dall’addio di Pioli non ha ancora segnato.