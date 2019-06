Montella: “Colpito da Commisso. Non vedo l’ora di ricominciare”

Direttamente dal sito ufficiale della Fiorentina, ViolaChannel, arrivane le prime parole ufficiali di Vincenzo Montella dopo la conferma:

Sono molto felice. Ho incontrato per la prima volta di persona Rocco Commisso e sono stato colpito dal suo entusiasmo oltre ogni aspettativa. Trasmette tanta positività e sono certo che riuscirà a contagiare tutti, squadra e tifosi. Sono molto contento di ritrovare come Direttore Sportivo Daniele Pradè, con cui ho lavorato duramente ed in grande sinergia in passato, ottenendo risultati di livello. Non vedo l’ora di ricominciare la stagione e mettermi al lavoro per cercare di regalare alla nuova Proprietà e a Firenze le soddisfazioni che meritano.