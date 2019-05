L’ex Natali: “Fiorentina superiore al Parma, ma in grande difficoltà psicologica”

L’ex difensore Cesare Natali, alla Fiorentina dal 2009 al 2012, ha rilasciato un’intervista a Lady Radio. Ecco le sue parole:

Sia Fiorentina che Parma non arrivano da un periodo positivo, ma se i ducali sapevano di dover lottare per la salvezza fino all’ultimo o quasi, certamente i viola si aspettavano di giocare per ben altri obiettivi. Il cambio di allenatore e l’addio a Pioli non hanno aiutato, di certo non è che i giocatori adesso remino contro Montella: ci mancherebbe, sono professionisti, ma dal punto di visto psicologico sono chiaramente in difficoltà. Hanno comunque tutte le carte in regola per salvarsi matematicamente già domenica, essendo superiori tecnicamente agli uomini di D’Aversa. Un parallelismo con la nostra salvezza del 2012? Sono due situazioni differenti, ricordo comunque che anche all’epoca i Della Valle venivano contestati.