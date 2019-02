Torna Milenkovic, in attacco Gerson più di Simeone: centrocampo confermato

C’è un prezioso ritorno in casa Fiorentina in vista della gara d’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta: si tratta di Milenkovic, che rientrerà dopo il forfait causa febbre contro l’Inter per prendere il posto di Ceccherini. Per il resto resiste un solo grande dubbio riguardo il terzo giocatore che affiancherà Muriel (di nuovo dal primo minuto) e Chiesa: in ballottaggio, come spesso accade, Simeone e Gerson. Non si attendono particolari sorprese tra i restanti nove: Lafont difenderà i pali, Laurini giocherà alla destra di Milenkovic e Hugo e Biraghi occuperà la corsia opposta. A centrocampo confermato il trio Edimilson–Veretout–Benassi, mentre davanti come detto sono intoccabili i due migliori marcatori della Fiorentina del 2019, Muriel e Chiesa.