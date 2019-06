L’ACF Fiorentina, conosciuta anche come La Viola (The Purple One), è un leggendario club italiano con una ricca storia in Serie A. Considerato uno dei top club del calcio italiano, ha fatto parte di un gruppo affettuosamente conosciuto come “Seven Sisters”, la Fiorentina ha vinto trofei italiani ed europei. L’ACF Fiorentina è una delle quattordici squadre europee che hanno disputato le finali in tutte e tre le principali competizioni continentali cioè la Champions League, la Coppa UEFA e la Coppa delle Coppe.