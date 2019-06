La Fiorentina di Commisso: il sogno è Spalletti, l’amministratore delegato…

In riferimento alla possibile cessione della Fiorentina da parte della famiglia Della Valle all’italo-americano Rocco Commisso, si inizia ad ipotizzare il possibile organigramma societario qualora la trattativa andasse a buon fine. Come riportato da Giulia Stronati de La Gazzetta dello Sport, Commisso starebbe pensando a Umberto Gandini, ex Milan e Roma, per il ruolo di amministratore delegato. Come tecnico il sogno è Luciano Spalletti.