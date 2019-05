La Coppa Italia annulla il settimo posto: paga il Torino che ora può aiutare la Fiorentina

Vi ricordate il tanto sbandierato settimo posto, obiettivo stagionale dichiarato da Andrea Della Valle nella sua toccata e fuga a Moena? Bene, dimenticatevelo. Il successo della Lazio in Coppa Italia ha, di fatto, annullato le parole del patron viola. La squadra biancoceleste, al quinto trofeo in undici anni di gestione Lotito, è già ammessa ai gironi di Europa League. Chi, in un certo senso, maledice la vittoria della formazione di Simone Inzaghi è il Torino. Il settimo posto che attualmente occupa, infatti, non dà accesso all’ex Coppa Uefa. Per entrare in Europa, i granata dovranno arrivare almeno sesti, posizione che garantisce il doppio turno preliminare in piena estate. Non certo il modo migliore per iniziare la stagione 2019-20.

Ma la vittoria della Lazio, di fatto già in vacanza, avrà ripercussioni non solo sulla lotta all’Europa, ma anche sulla corsa salvezza. Il Torino, come spiegato sopra, ha un motivo in più per battere l’Empoli domenica pomeriggio. La squadra di Mazzarri deve vincere le due gare rimaste – l’ultima è proprio contro la Lazio – e sperare che una tra Milan (affronterà Frosinone e Spal) e Roma (impegnata sabato contro Sassuolo e poi col Parma) commetta qualche errore. Insomma, il destino granata dipende anche dagli altri. Per continuare a cullare ambizioni europee, Belotti & co. devono vincere ed aspettare. Dovessero superare l’Empoli, regalerebbero indirettamente la salvezza alla Fiorentina.