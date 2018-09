Inter-Fiorentina, parla Casarin: “Rigore visto soltanto da Icardi”

Sul Corriere della Sera, l’ex arbitro Paolo Casarin torna sui fatti di moviola di Inter-Fiorentina.

Partita con tanti falli fischiati (38), qualche contatto in area non sufficiente per il rigore. Un rigore per braccio largo di Victor Hugo, con il pallone che sfiora la mano del viola, che solo Icardi pare vedere. Mazzoleni vede quello che gli propone Irrati con la tecnologia e si convince a fischiarlo.