Graziani: “Moderatamente tranquillo. Calci in c… se qualcuno fa il lavativo”

L’ex viola Francesco Graziani è intervenuto durante il filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno Toscana:

Sono moderatamente tranquillo perché potrebbero arrivare notizie positive dagli altri campo. Sono convinto che la Fiorentina giocherà una buona partita contro il Genoa, può vincere. Do le maggiori responsabilità ai calciatori perché vanno in campo. Quando le cose non vanno, allenatore e giocatori sono i maggiori indiziati. Bisogna essere tifosi nel bene e nel male, a maggior ragione ora che le cose non vanno bene. Sarà la società a valutare, a fine stagione, il lavoro dei dipendenti. Se per la proprietà, le cose vanno bene,, c’è poco da fare, noi dobbiamo continuare a tifare. Dalla prossima settimana i vertici attenzioneranno il nuovo allenatore e i nuovi dirigenti. Retrocedere appositamente? E’ un discorso machiavellico, ci sarebbe un forte danno d’immagine. Sono sicuro che i Della Valle sono seriamente preoccupati, anche perché un conto è vendere la Fiorentina in Serie A, un conto è venderla se è retrocessa in Serie B. Non dimentichiamoci che la Fiorentina ha un vantaggio: se vince, è salva (LE COMBINAZIONI). Se qualcuno fa il lavativo, calci in c… e pedalare. Non avrei mai pensato che la Fiorentina si giocasse la salvezza all’ultima giornata. Nessuno gridava aiuto. La Fiorentina non può lottare per la Champions League, ma per l’Europa League sì. E’ successo qualcosa da gennaio in poi.