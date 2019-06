Giuffredi: “Non c’è il sì della Fiorentina per Veretout al Napoli”

A Radio Crc, l’agente di Jordan Veretout Mario Giuffredi ha fatto il punto sul futuro del suo assistito:

A me non risulta che ci sia già il sì della Fiorentina per Veretout al Napoli. Manca un direttore sportivo, non saprei con chi confrontarmi. A Firenze siamo in alto mare, finché non si avranno ulteriori chiarimenti. Non ho la sicurezza che rimanga Montella. L’unico certo sarà Antognoni, con un ruolo ancora da capire. Su Veretout ci sono tante squadre, 4-5 importanti italiane ed estere. Roma e Arsenal? Non mi piace fare nomi. Manca un interlocutore della Fiorentina, lì vedremo se poi il Napoli si farà avanti per chiudere.