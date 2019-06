Giorgetti: “Aspettiamo l’incontro Commisso-Montella per dire chi sarà l’allenatore”

Al Pentasport di Radio Bruno Toscana è intervenuto il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti, che ha detto la sua sulla questione mister e d.s.:

Aspetterei a dare per certa la permanenza di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina, vediamo quando e cosa succederà all’incontro tra Rocco Commisso e l’Aeroplanino. Dobbiamo attendere quell’appuntamento. Pradé al momento è nella sede dell’Udinese a definire la chiusura del suo rapporto con i friulani, sinceramente non mi aspettavo che potesse rientrare in ottica viola ma c’è anche da dire che non ci siano tantissimi d.s. liberi al momento. Massara piace ma l’inserimento del Milan ha complicato un’eventuale trattativa.