Gerson: “Non felice a Firenze? Quante bugie. Sesto o settimo posto alla portata. Il cartellino…”

Su La Gazzetta dello Sport troviamo un’intervista al centrocampista della Fiorentina, Gerson. Vi proponiamo alcune sue dichiarazioni:

Quando sono arrivato a Firenze, alcuni hanno scritto e detto cose false. Si sono inventati che non ero felice. Che, addirittura, avevo chiesto alla Roma di far saltare il trasferimento e di tenermi in giallorosso. Bugie. Dopo quella rete volevo che fosse chiaro a tutti che ero contento della mia nuova avventura.

Quanti gol spero di realizzare? Non mi interessa indicare un numero. Chessò… 6-7 reti. Potrei anche fermarmi a due a patto che la Fiorentina disputi un gran campionato. Conta il gruppo non il singolo.

Obiettivo Europa? Il sesto o settimo posto è un traguardo alla nostra portata. Questa è una squadra forte.

Pioli? Fin dal primo giorno mi ha detto che devo lavorare duro come sono abituati a fare i giocatori della Fiorentina. Sento la sua fiducia. È bello.

Il mio cartellino è della Roma? So che a fine giugno la Roma potrà riprendermi. Che sono solo in prestito. Ma forse i ds di Fiorentina e Roma hanno anche fatto altri ragionamenti sul mio futuro. Forse. Ora ho un solo pensiero: dare il 100% in maglia viola. Questo club crede nelle mie qualità. Devo essere all’altezza delle aspettative.

Il tridente Simeone-Chiesa-Pjaca? E’ un piacere, per questo la Fiorentina merita grande attenzione.