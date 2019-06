FOTO – Zeffirelli, una sciarpa viola alla camera ardente. Visita di Antognoni

Il saluto di Firenze a Franco Zeffirelli, regista scomparso sabato a Roma. Tifoso viola, sul feretro in Palazzo Vecchio – dov’è stata allestita la camera ardente – è stata apposta una sciarpa gigliata, in onore della sua passione. Nel salone dei Cinquecento, così come domani al funerale, c’è e ci sarà il labaro viola. In giornata passerà a dare un ultimo saluto a Zeffirelli anche anche Giancarlo che domani presenzierà ai funerali. La cerimonia, che si svolgerà domani al Duomo, sarà officiata dal cardinal Betori. La salma riposerà presso il cimitero delle Porte Sante.

