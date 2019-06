FOTO – Montella arrivato a NY, primo incontro con Commisso e Barone

Grazie al tweet del corrispondente della Gazzetta dello Sport da New York, ecco l’immagine di Vincenzo Montella appena arrivato in America. L’allenatore è stato accolto da Joe Barone e subito dopo sono stati raggiunti da Rocco Commisso. Tra i due è previsto un colloquio per definire le strategie della Fiorentina, mentre non è ormai più in dubbio la sua conferma sulla panchina viola. Nella serata americana andrà in scena anche la cena con i tifosi del Viola Club NY. E DA MACIA ARRIVA UN IN BOCCA AL LUPO SPECIALE