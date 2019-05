Formazioni ufficiali: sorpresa Edimilson, Benassi a destra. Rivoluzione Montella per la salvezza

Ultimo atto della stagione per Fiorentina e Genoa: per entrambe c’è il rischio concreto della Serie B (CLICCA QUI PER TUTTE LE COMBINAZIONI) in particolare per i liguri che attualmente occupano il terz’ultimo posto in graduatoria. Ecco le scelte di Montella – squalificato, non sarà in panchina – e dell’ex Prandelli.

FIORENTINA (3-5-2): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Benassi, Edimilson, Gerson, Veretout, Biraghi, Chiesa, Muriel. A disp. Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Hancko, Lakti, Montiel, Dabo, Mirallas, Simeone, Vlahovic, Ferrarini. All. Montella

GENOA (5-3-2): Radu, P. Pereira Biraschi Romero Zukanovic Criscito, Radovanovic Veloso Bessa, Pandev Kouamé. A disp. Marchetti, Jandrei, Gunter, Sanabria, Lapadula, Mazzitelli, Rolon, Dalmonte, Sturaro, Lakicevic, Favilli, Schafer. All. Prandelli