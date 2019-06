È il giorno del Consiglio d’Amministrazione: tre pretendenti per la Fiorentina

In casa Fiorentina è il giorno del Consiglio d’Amministrazione. Diego Della Valle, che parteciperà in video conferenza, spiegherà le prossime mosse partendo da una considerazione già espressa dopo la partita-salvezza con il Genoa, e cioè che il rapporto con una parte della tifoseria e di Firenze è quasi irrecuperabile. Da qui la volontà di passare la mano. Secondo La Gazzetta dello Sport ci sono in ballo tre opzioni:

– opzione Qatar: il Fondo pensa alla Fiorentina in un progetto legato ad un ingresso sempre più importante nella città di Firenze. In questo caso riprenderebbe subito quota il progetto del nuovo stadio e della Cittadella da realizzare vicino all’aeroporto. Anche certe strategie di mercato, come la cessione di Chiesa, tornerebbero in discussione.

– Rocco Commisso: è convinto di avere in mano tutte le carte in regola per diventare, nel giro di 2-3 settimane, il nuovo presidente della Fiorentina. Ha capito di aver irritato Diego Della Valle con alcune dichiarazioni sul calcio italiano e sui grandi campioni viola. Commisso non vuole essere accusato di aver violato la clausola di riservatezza, ma a suo giudizio il preliminare d’accordo è conclusivo. E il magnate italo-americano ha circa venti giorni di tempo per assolvere ai vari passaggi (soprattutto economici) previsti dal preliminare.

– terza ipotesi: sembra meno solida l’ipotesi che porta al fondo sovrano del Kuwait che aveva sondato il terreno con il Comune di Firenze. Il rapporto tra i Della Valle e il sindaco Nardella è ai minimi storici. Chi vuole comprare la Fiorentina deve mettere sul piatto più di 200 milioni. Se non ci fosse una trattativa già virtualmente conclusa i Della Valle potrebbero nominare una figura a cui affidare il compito di valutare le intenzioni di acquisto e scegliere la più interessante, prima di nominare un responsabile dell’area sportiva. Ci sono casi: Veretout, Milenkovic e Chiesa.