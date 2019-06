Di Gennaro: “Commisso mi piace, è uno sgamato. Batistuta? Ok, ma dovrà fare esperienza”

L’ex centrocampista della Fiorentina e opinionista Rai Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per dire la sua sulla direzione intrapresa dal club viola sul piano manageriale: “Credo che Commisso abbia capito come la solidità dell’assetto societario sia fondamentale per la Fiorentina. Pradè? Lui è sicuramente uno che in viola ha fatto molto bene e potrebbe, in qualche anno, contribuire a portare risultati interessanti. Batistuta? Uno con il suo carisma non può che far bene dentro ad uno spogliatoio, ma dovrà comunque fare esperienza perché è giovane. Commisso? È uno che si è fatto da solo, uno sgamato: mi piace per questo. Gandini? È molto competente essendosi formato nel Milan di Berlusconi e Galliani. Avere riferimenti come Antognoni, Batistuta e Gandini sarebbe fondamentale per i giocatori”.