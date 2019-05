De Magistris: “Montella frastornato. Mi domando se la squadra lo segua e lo abbia accettato”

Durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana è intervenuto l’ex campione di pallanuoto Gianni De Magistris:

Ho visto Montella veramente troppo frastornato nelle ultime uscite della Fiorentina. Mi piacerebbe sapere se la squadra lo segue ed ha accettato il suo arrivo. Penso che l’Inter domenica batterà l’Empoli.

Torna Prandelli che è stato uno dei migliori tecnici che la Fiorentina ha avuto in passato. La sua Fiorentina giocava davvero bene. Peccato però per l’interruzione di quel progetto.

Fino a due-tre giornate fa alla squadra non era stato detto nulla ancora, nonostante sia da febbraio che non vinciamo una partita. Poteva andarle peggio ecco, finora hanno ricevuto un trattamento ottimo da parte dei tifosi viola.

Credo che si sia mascherato tanto anche il valore collettivo della squadra e dei singoli dopo il patto fatto con Pioli successivamente alla scomparsa del capitano Astori. Ormai dobbiamo affidarci a questi singoli, soprattutto in attacco. Dobbiamo sperare che qualcuno la butti dentro. Non penso che la Fiorentina giocherà per il pareggio contro il Genoa. Tutto però si baserà sulla partita di Milano tra Inter e Empoli, nel bene e nel male.