Dati: “Sono preoccupato. Ho sentito Antognoni, è tranquillo”

L’ex massaggiatore della Fiorentina, Luciano Dati, oggi 72 anni, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Sono preoccupato. Il Parma non vince da tempo, fa catenaccio e ha Gervinho che va a mille. E poi bisogna stare attenti agli arbitri. Secondo me uno come Luciano Dati farebbe comodo nello spogliatoio viola. Antognoni? L’ho sentito stamattina, è sereno, vuol dire che questa settimana hanno lavorato bene. E’ stato calmo e io un po’ ci sono rimasto. Se è tranquillo lui, perché non devo esserlo io? Domani bisogna giocare col coltello tra i denti.