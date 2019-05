Andrea Della Valle c’è e andrà in ritiro, domenica presenza in forse

Giorni delicati per la Fiorentina che concentra le forze in vista dell’ultimo, decisivo, atto della stagione: la partita di domenica sera col Genoa. Oggi era annunciato l’arrivo dei Della Valle, ma al momento si segnala la presenza del solo Andrea: il patron ha raggiunto il centro sportivo in tarda mattinata per sostenere alcune riunioni. Si è poi spostato al Franchi ad allenamento già iniziato (SEGUI IL LIVE) dove si è intrattenuto a colloquio con Giancarlo Antognoni, presente al pari di Gino Salica e Pantaleo Corvino. ADV andrà poi in ritiro con la squadra e forse sarà presente domenica al Franchi per la partita, ma non c’è certezza su questo. A Firenze c’è anche Mario Cognigni mentre ad ora non si è visto Diego Della Valle.

