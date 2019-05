Dal centro sportivo: Pezzella si allena col gruppo. Chances per un recupero in vista di Parma

Notizie incoraggianti per il capitano viola German Pezella che ha effettuato tutto l’allenamento di giornata assieme al resto della squadra usando un’apposita mascherina dopo l’operazione allo zigomo della scorsa settimana. Come viene riportato dal Pentasport di Radio Bruno Toscana, potrebbe esserci un ritorno in campo del capitano della Fiorentina già da domenica contro il Parma. A centrocampo ci sarà il recupero di Veretout dopo il ricorso accolto per la squalifica di due giornate. Oltre al francese potrebbero trovare una maglia da titolare Edimilson e Gerson. In attacco confermato il tridente con Mirallas, Chiesa, Muriel.

Questa mattina è arrivato al centro sportivo anche il presidente Andrea Della Valle per assistere alla seduta d’allenamento guidata da mister Montella e poter stare vicino alla squadra. Allenamento anticipato al mattino per poter permettere al patron viola di incontrare tutta la squadra, i giocatori e lo staff. Il presidente ha voluto parlare con tutti per caricarli in ottica delle prossime due partite per poi ripartire dopo aver pranzato con tutta la squadra. A Parma non sarà presente per impegni di lavoro.