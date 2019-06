Dainelli: “Ho passato più tempo con Toni, Gilardino e Gobbi che con mia moglie”

L’ex viola Dario Dainelli si è ritirato dal calcio giocato e ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport:

Il calcio mi ha dato la possibilità di conoscere persone nuove, ogni anno. La possibilità di aiutare il prossimo, di sostenere un gruppo, di sentirsi parte di una famiglia. Non ho fatto i conti, ma credo di aver passato più tempo con gente come Toni, Gilardino, Gobbi che con mia moglie. L’attaccante più impressionante? Benzema, mi metteva ansia. Divertimento maggiore? Con Toni, lo prendevo in giro col mio compagno in difesa: “Occhio al lungo che è rapidissimo”, gli dicevo.