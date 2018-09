Cristoforo racconta l’addio: “Dovuto solo a Pioli, mi ha detto che non avrei giocato”

Sebastian Cristoforo, centrocampista della Fiorentina in prestito al Getafe, ha raccontato il suo addio a Firenze ad ABC de Sevilla:

Nel primo anno alla Fiorentina è andato tutto più o meno bene. Ho giocato 27 partite e ho sentito la fiducia. Ma la stagione successiva, con l’arrivo di Pioli, tutto è cambiato. Ho smesso di giocare. E sapevo che un altro anno così non poteva affrontarlo. Quest’estate mi ha detto che non sarei stato nei suoi piani e la cosa migliore da fare è stata andare via. E’ stato difficile dire addio ma se l’allenatore pensa che non puoi dare una mano devi accettarlo. Il mio addio è dipeso soltanto da Pioli.