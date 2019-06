Pantaleo Corvino, come noto, ufficialmente da questa mattina non è più il direttore generale della Fiorentina. Prima di lasciare il capoluogo toscano, l’oramai ex dirigente gigliato è passato a salutare tutti gli addetti della Fondazione Bacciotti, istituzione benefica con cui spesso nei suoi anni fiorentini il manager leccese ha collaborato per importanti iniziative. Tutti, alla fondazione, lo hanno ringraziato e salutato con affetto.